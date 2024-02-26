Офіційно: ЗСУ відійшли від села Ласточкине біля Авдіївки

ЗСУ відійшли від села Ласточкине біля Авдіївки. Про це 26 лютого повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ “Таврія” Дмитро Лиховій, передає НСН.

Українські військові здійснили відхід від села Ласточкіне Донецької області. Воно розташоване у 6 км від Авдіївки.

За словами Лиховія, такий маневр був необхідний, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.

Українські підрозділи були змушені відійти для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу.

Раніше повідомлялося про вихід з самого села і окупацію його росіянами. Про це інформували аналітики ресурсу DeepState.

“Ворог окупував Ласточкине. … Продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку”, – йдеться у повідомленні

Тут оприлюднили мапу, яка була актуальна на вечір 25 лютого.

До цього боєць 24-ї ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов із позивним “Осман” у своєму Telegram-каналі повідомив, що підрозділи Збройних сил України були змушені відійти з Ласточкиного для уникнення перекриття логістичних шляхів та збереження особового складу.

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