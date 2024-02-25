На Авдіївському напрямку українські військові не відійшли з Ласточкиного, як поширюють у мережі. Бійці лише відійшли на західну околицю населеного пункту, де тривають запеклі бої.

Окупаційні сили російської федерації увійшли в село Ласточкине, розташоване в Донецькій області поблизу нещодавно захопленого росіянами міста Авдіївка. Про це повідомляє Bild з посиланням на відомості експерта видання з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, передає НСН.

Окупанти увійшли в село Ласточкине

“У Донецькій області російські війська увійшли в село Ласточкине за 2 км на захід від Авдіївки…”, – стверджує аналітик.

За даними експерта, вороги також зайшли в село Роботине Запорізької області.

“У Запорізькій області ЗС РФ продовжують ліквідацію виступу навколо Роботиного…”, – зазначив аналітик.

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