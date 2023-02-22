ЗСУ відбили атаки ворога в двох областях, знищили 620 окупантів – війна в Україні 22 лютого

Повномасштабна війна в Україні 22 лютого триває вже триста шістдесят четверту добу. Про те, що відбувається на фронті і які втрати противника, НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Війна в Україні 22 лютого: загальна ситуація на фронті
Минулої доби противник здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок злочинних дій російських окупантів знищені та пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.
Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Бачівськ, Бруски, Павлівка, Ворожба і Грабовське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Зокрема це – Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Берхівка, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка та Торецьк.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог з артилерії обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.
- На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Степове, Кам’янське, Новоандріївка, Оріхів, Чарівне, Новоданилівка і Мала Токмачка Запорізької області.
- На Херсонському напрямку від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них – Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.
На тимчасово захопленій частині Херсонської області противник продовжує насильницьку паспортизацію населення. Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт.
Успіхи ЗСУ
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 620 російських загарбників. Знищено 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 2 автомобілі ворога.
Війна в Україні 22 лютого: втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145060 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3334 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7) од,
- артилерійських систем – 2345 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 226 (+0).
Дані уточнюються.
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