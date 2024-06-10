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Тег:
Війна

В США вперше розповіли, як було знищено літак А-50У росіян

Автор -
Журналіст
В США вперше розповіли, як було знищено літак А-50У росіян

В США вперше розповіли, як було знищено літак А-50У росіян. Раніше ворожа пропаганда заявляла, що повітряне судно нібито стало жертвою «дружнього» вогню.

Але інформація, надана начальницею штабу 10-ї Армії США, полковником Розанною Клементе, повністю розвінчує цю версію, передають Новини України – НСН.

За словами Клементе, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У міг бути уражений ракетою, випущеною ЗРК Patriot.

Вона вважає, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий з використанням ЗРК Patriot і тактики SAMbush, тобто “повітряна засідка”. Отже, це повністю знищує версію про те, що літак міг зазнати атаки “дружнім вогнем” російської ППО.

В США вперше розповіли, як було знищено літак А-50У росіян

Розанна Клементе згадує, що українських військовослужбовців спеціально готували до цього – німецькі інструктори віддавали наказ висуватися на вогневу позицію та вести повітряний бій, після чого – відходити назад.

… Деякі з Patriot використовуються для захисту статичних об’єктів. Інші переміщуються і роблять деякі справді історичні речі, – сказала полковник Клементе

Нагадаємо, літак А-50У росіян було знищено 23 лютого 2024 року.

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