В США вперше розповіли, як було знищено літак А-50У росіян. Раніше ворожа пропаганда заявляла, що повітряне судно нібито стало жертвою «дружнього» вогню.

Але інформація, надана начальницею штабу 10-ї Армії США, полковником Розанною Клементе, повністю розвінчує цю версію, передають Новини України – НСН.

За словами Клементе, літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У міг бути уражений ракетою, випущеною ЗРК Patriot.

Вона вважає, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У був збитий з використанням ЗРК Patriot і тактики SAMbush, тобто “повітряна засідка”. Отже, це повністю знищує версію про те, що літак міг зазнати атаки “дружнім вогнем” російської ППО.

Розанна Клементе згадує, що українських військовослужбовців спеціально готували до цього – німецькі інструктори віддавали наказ висуватися на вогневу позицію та вести повітряний бій, після чого – відходити назад.

… Деякі з Patriot використовуються для захисту статичних об’єктів. Інші переміщуються і роблять деякі справді історичні речі, – сказала полковник Клементе

Нагадаємо, літак А-50У росіян було знищено 23 лютого 2024 року.

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