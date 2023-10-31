Зміни для переселенців з 1 листопада: виплати, сертифікати на відновлення житла

Які будуть зміни для переселенців з 1 листопада, НСН розповість, посилаючись на профільне видання evacuation.city.

З 1 листопада внутрішньо переміщені українці зможуть оформлювати виплати за спрощеною процедурою. А ті, хто втратив житло, зможуть отримати сертифікати на відбудову.

Головні зміни для переселенців з 1 листопада

Спрощена процедура оформлення виплат

Відтепер для отримання фінансової допомоги для всієї сім’ї залишити звернення в ЦНАПі або Дії може одна людина від імені усіх членів родини. Раніше кожен мав це робити окремо. Це нововведення стосується лише тих людей, які звертатимуться за допомогою вперше.

Дана зміна мала набути чинності з 1 серпня 2023 року, але уряд відтермінував її до 1 листопада.

Допомога буде надходити на один банківський рахунок одразу на всю сім’ю. Сума виплат не зміниться і складатиме:

3 тисячі гривні на місяць для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тисячі гривень для інших категорій переселенців.

Поновлення виплат

Також поновлять виплати переселенцям:

які помилково вказані в реєстрах РАЦСу як померлі (близько 10 тисяч осіб);

власникам зруйнованого житла, яким помилково припинили виплати;

які повернулися з-за кордону, але не повідомили про це органи соцзахисту;

які є власниками зруйнованого житла, нікуди не переміщувалися і мають право на виплати.

Детальніше про це ТУТ.

Компенсація за повністю зруйноване житло

З 1 листопада власники повныстю зруйнованого житла зможуть отримати сертифікати на покупку нового будинку за програмою єВідновлення. Люди, які втратили помешкання, зможуть отримати сертифікат на покупку нової оселі аналогічного метражу, або гроші на самостійне будівництво.

На компенсацію мають право люди, чиє житло:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року;

за результатами оцінки комісії не підлягає відновленню та ремонту;

розміщене на території, яка не була окупована до 24 лютого 2022;

має власника (заяву може подавати людина, яка має право власності на помешкання).

Подати заяву на отримання компенсації можна на порталі Дія.

Детальніше про це ми писали ТУТ.

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