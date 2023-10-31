Президент Володимир Зеленський підписав закон про виплати компенсації за ремонт зруйнованого житла, який громадяни зробили власним коштом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає НСН.

Зокрема, йдеться про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, житло яких було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна – розширення форм компенсації за програмою “єВідновлення”. Відтепер її зможуть отримати українці, які зробили ремонт за власний кошт.

Зазначається, що це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року.

Як нагадали у Мінреінтеграції, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого можна було отримати компенсацію за повністю знищене житло.

Який же порядок дій передбачається у разі коли ви вже здійснили повністю або частково ремонт вашого житла для отримання компенсації за відновлення? Про це розповіла Надія Коренєва, координаторка безоплатної лінії юридичної допомоги БФ “Право на захист”.

Процедура подача заяви на отримання компенсації за ремонт та її розгляд відповідними комісіями майже не відрізняється від загального порядку, зазначеного вище. Проте, відмінності все ж таки є.

Під час заповнення заяви на отримання компенсації за проведений ремонт житла не потрібно створювати спеціальний рахунок, а можна вказати будь-який відкритий рахунок українського банку.

Під час огляду Комісія визначає обсяг пошкоджень, проводить у присутності власника/співвласника/законного представника огляд пошкодженого майна з метою встановлення факту виконання ремонтних робіт, за результатами якого складається акт, в якому фіксуються перелік та обсяг виконаних будівельних робіт; здійснює фотофіксацію проведених заявником ремонтних робіт; заповнює чек-лист з урахуванням обсягів пошкоджень нерухомого майна та проведених робіт.

Під час огляду можна надавати комісії пояснення та документи, які на вашу думку підтверджують проведення ремонтних робіт (фото до та після ремонту, чеки, квитанції, акти виконаних робіт тощо).

Комісія не має право вимагати надання зазначених документів. Ненадання таких документів не може бути підставою для відмови у виплаті компенсації за проведений ремонт.

Отримання коштів проведуть одним платежем, і їх можна використовувати за власними потребами та на власний розсуд.

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