Росія атакувала ТЕС у прифронтовому регіоні – що відомо про наслідки

Вчора, 30 жовтня, росія атакувала ТЕС у прифронтовому регіоні, вона зазнала серйозних пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає НСН.

Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання, через що без світла та води опинилися мешканці одного з населених пунктів поряд зі станцією. Минулося без постраждалих.

Одразу після припинення обстрілів енергетики ДТЕК розпочали роботу з усунення наслідків, розповіли у компанії.

Атаки на енергосистему

В «Укренерго» розповідали, що протягом минулого опалювального сезону росіяни випустили понад 1200 ракет і дронів по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль і пошкодили 43% магістральних мереж. Різного ступеня ушкоджень зазнали й усі теплові та гідроелектростанції.

Згідно зі звітом Програми розвитку ООН, у квітні 2023 року потужності з виробництва електроенергії скоротилися на 51%, якщо порівняти з періодом перед повномасштабним вторгненням рф.

Зеленський припустив, що росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему й цієї зими. Міністерство внутрішніх справ удосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.

В «Укренерго» заявили, що не можуть спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень узимку 2024-го, оскільки це залежить від російських атак, але запевняють, що ретельно готуються до «найгіршого сценарію».

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