Зеленський звільнив Данілова і призначив нового секретаря РНБО – що про нього відомо

Зеленський звільнив Данілова з посади і призначив нового секретаря РНБО у вівторок 26 березня. Розповідаємо, що відомо про новопризначеного посадовця.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка.

Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента, опублікованих у вівторок, 26 березня.

Данілов був тринадцятим секретарем РНБО України і обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.

Литвиненко очолив Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 до 13 серпня 2019 був заступником секретаря РНБО.

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вже прокоментував указ про звільнення.

Пост, присвячений ціьому, з’явився у його Facebook-акаунті.

Данілов подякував президенту Зеленському за можливість «бути причетним до написання великої історії в момент найбільшого випробування та найбільшого підйому» та своїй команді, яка «проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи».

Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, – написав чиновник

Він також заявив, що й надалі «працюватиме для України та задля України». Водночас Данілов не уточнив, чим саме планує займатися.

Олександр Литвиненко: що про нього відомо

Олександр Валерійович Литвиненко – директор Національного інституту стратегічних досліджень (2019-2021), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019). З 23 липня 2021 року призначений головою Служби зовнішньої розвідки.

Доктор політичних наук (2002), професор (2011), генерал-майор запасу (2015).

Місце народження. Освіта

Народився у Києві 27.04.1972.

У 1994 р. закінчив Інститут криптографії, зв’язку та інформатики академії ФСБ Росії в Москві, здобувши кваліфікацію інженера-математика за спеціальністю прикладна математика.

У 1998 р. здобув науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю “Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку”. Дисертацію захистив в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка.

У 2002 р. здобув найвищий науковий ступінь доктора політичних наук за спеціальністю “Основи національної безпеки держави”. Дисертацію захистив у Національному інституті стратегічних досліджень.

У 2003 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “Основи національної безпеки держави”, а у 2011 р. – звання професора.

Пройшов курси підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто, Канада (2002 р.) та Маршалл-центрі, Гарміш-Партеркірхен, Німеччина (2005 р.).

У 2009 році закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за фахом правознавство.

2012-2013 рр. – навчання у Королівському коледжі оборонних наук у Лондоні (Royal College of Defence Studies), Велика Британія.

Кар’єра

З 1994 до 1998 року був офіцером, потім старшим офіцером, головним спеціалістом управління захисту інформації головного управління урядового зв’язку Служби безпеки України.

1997-2007 рр. – асистент, доцент за сумісництвом Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. З 2010 року – професор.

1998-2007 рр. – старший консультант, завідувач відділу, заступник директора, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З травня 2005 по грудень 2007 – керівник управління з питань державної безпеки, керівник Експертної комісії, керівник департаменту з питань держбезпеки Апарату РНБО України.

Грудень 2007 р. – серпень 2009 р. – заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

Серпень 2009 р. – червень 2010 р. – радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України.

Червень 2010 р. – січень 2014 р. – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З 27 березня до 4 квітня 2014 р. – радник генерального директора державного концерну Укроборонпром.

5 квітня 2014 р. призначений заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України (Олександра Турчинова).

Генерал-майор запасу.

13 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив його директором Національного інституту стратегічних досліджень.

23 липня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою служби зовнішньої розвідки.

Нагороди

Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (21 серпня 2020).

Сім’я

Одружений, виховує сина та доньку (2011 р.н.).

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