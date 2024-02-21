«Кажуть, у мене поганий настрій»: командувач ПС прокоментував збиття Су-34 21 лютого

Командувач Повітряних Сил України Микола Олещук повідомив про збиття чергового російського літака. Захисникам вдалося збити Су-34 21 лютого, передає НСН.

Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило – зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья». Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався! – написав Микола Олещук 21 лютого вранці

Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками. Разом – до перемоги! P.S. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий! – додав командувач

Зазначимо, що це вже сьомий збитий літак ворога за останні 5 днів!

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