На війні загинув актор Філіп Віннер. Про його смерть стало відомо 9 липня. Саме в цей день Захисник мав би святкувати свій 32-й День народження. Але не дожив до нього… Про це пише 24-канал, передає НСН.

У мирному житті Філіп Віннер був актором українського “ЧЕсного Театру” Філіп Віннер. Коли розпочалася повномасштабна війна, він став на захист Батьківщини.

Загинув актор Філіп Віннер: колеги відреагували на його смерть

Про страшну втрату повідомили колеги Філліпа, а також ЧЕсний Театр, в якому він працював.

Наш актор, Філіп Віннер назавжди в строю. Родина нашого театру збідніла, – йдеться у повідомленні

З перших днів повномасштабного вторгнення росії Філіп захищав рідну землю в найгарячиших точках…. Та продовжував жити театром, на його сторінці побачите вірші з окопів, він привіз театр з собою на війну. Його вбила Росія. Не пробачимо. Щирі співчуття родині і друзям, – йдеться на сторінці ЧЕсного Театру.

На смерть актора відреагувала також українська актриса Ганна Хижняк.

Я буду рухатися далі заради тебе, Філіп. Таких немає. Ти – єдиний. (…) Ти завжди виручав. Ти завжди був щирий. Скільки доброти і любові ти подарував. Скільки сміху. Твій сміх. Я памʼятаю, коли ти мені сказав, що підеш захищати нашу країну. І як ти завжди старався триматися. Твоя мати виховала справжнього чоловіка. І я пишаюсь тобою. І Люблю всім серцем. Ти там назавжди. І в наших щасливих місцях, – написала Ганна

Максим Девізоров, зірка “Перших ластівок”, розповів в інстаграмі, що 9 липня у Філіпа день народження.

Мало виповнитись 32. Але сьогодні стало відомо про його загибель. Філіп був актором, творцем і воїном. Світла пам’ять, – написав колега полеглого вчора

Філіп Віннер служив у 26-му окремому стрілецькому батальйоні, перебував на передовій на Донецькому напрямку з грудня 2022 року.

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