З порту Одеси 16 серпня вийшло перше судно, а США і Туреччина шукають альтернативні маршрути для зерна

З порту Одеси 16 серпня вийшло перше судно за місяць, а США, Туреччина і Україна шукають альтернативні маршрути для зерна. НСН розповість про це детальніше.

З одеського порту у середу, 16 серпня, вийшло судно — це сталося вперше з 16 липня.

З порту Одеси 16 серпня вийшло перше судно: деталі

Контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором з чорноморських морських портів України. Корабель тримає курс на Босфор. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Зазначається, що Joseph Schulte перебував в одеському порту з 23 лютого 2022 року, але сьогодні вже вийшов за Воронцовський маяк та прямує до Туреччини. Контейнеровоз перевозить понад 30 тис. т вантажу — 2 тис. 114 контейнерів. Також на борту є продовольство.

Шукають альтернативні маршрути для українського зерна

Тим часом, Сполучені Штати Америки проводять переговори з кількома країнами щодо можливих маршрутів для експорту зерна з України після виходу рф із «зернової угоди». Про це пише видання The Wall Street Journal.

Згідно з планом, до жовтня Україна налагодить експорт Дунаєм 4 млн тонн зерна на місяць. Більша частина агропродукції перевозитиметься до румунських портів, а звідти – до інших пунктів призначення.

«США розглядають усі потенційні варіанти, зокрема військові рішення, для захисту суден, які прямують до українських портів на Дунаї та з них, сказав представник Вашингтона, але відмовився конкретизувати ці варіанти або повідомити, які країни братимуть у цьому участь», – сказано у статті

Цей маршрут повільніший і дорожчий, він міг би стати тимчасовою альтернативою чорноморському коридору, поки не буде досягнуто нової угоди, пише видання.

Ще новини України: Оголошено тимчасові коридори до портів України – ВМС ЗСУ