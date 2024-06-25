Виплати від ООН пенсіонерам з 1 липня

Чи матимуть додаткові виплати від ООН українські пенсіонери, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, читайте у матеріалі “ Новини України- НСН ” Попередній термін дії програми спливав у червні 2024 року.

На який термін продовжили виплати від ООН пенсіонерам

Програму додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно (в подальшому питання продовження виплат буде вирішуватися донорами в залежності від наявного фінансування).

Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і ВПП ООН ініціювали спільний проєкт, мета якого — об’єднати зусилля у наданні українським громадянам грошової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Зокрема, підтримати пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій, мають низьку пенсію та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Грошова допомога для пенсіонерів від ООН: хто може отримати виплати