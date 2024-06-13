Якщо у вас є дитина-учень, ви можете отримати кошти на дітей від держави. Що для цього потрібно, читайте у матеріалі « Новини України – НСН ».

Наближаються канікули – час замислитися про відпочинок дітей. Частина молодих українців матиме можливість оздоровитися за рахунок держави.

Відомо, що у 2024 році українці зможуть отримати певні виплати на відпочинок своїх дітей, про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Торік в Україні було започатковано програму єОздоровлення, яка діє за принципом “гроші йдуть за дитиною”. Завдяки цій програмі, путівки більше не роздаються вручну, а батьки отримують кошти на картку та самостійно оплачують оздоровлення своїх дітей у одному з рекомендованих закладів у Карпатах.

Пілотний запуск 2023 року довів ефективність цієї моделі та майже 2000 дітей з малозабезпечених родин відпочили без додаткового навантаження на сімейний бюджет. У 2024 році програма продовжуватиметься.

Цього року, як і минулого, батьки отримуватимуть кошти від держави на спеціальний рахунок у ПриватБанку, який вони повинні відкрити під ці цілі. За отримані кошти вони зможуть придбати путівку для дитини в обраному закладі, що бере участь у програмі.

Які виплати можна отримати

Якщо торік сума виплати на одну дитину становила 14 165 грн, то цього року вона зросла до 15 980 грн. Це еквівалент п’яти прожиткових мінімумів для дітей віком 6-18 років: у 2023-му цей мінімум складав 2 833 грн, а зараз він збільшився до 3 196 грн. Путівки через єОздоровлення зможуть отримати:

діти з інвалідністю, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;

діти з багатодітних малозабезпечених сімей.

Як отримати кошти на дітей

Географія закладів для відпочинку дітей цього року розширена. Минулого року діти відпочивали в закладах карпатського регіону вищої категорії. Цього року їх прийматимуть у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях та в Києві. Усі заклади мають бути внесені до Держреєстру майнових об’єктів оздоровлення і відпочинку та мати облаштовані укриття.

Переглянути заклади, куди можна відправити дитину, можна на сайті Національної сервісної служби України у розділі “Заклади, які приєдналися до публічного договору“. До списку будуть додаватися інші підприємства з оздоровлення та відпочинку. Наразі послуги пропонують заклади з Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Кожен з них надає свої контакти, що дозволяє батькам з’ясувати телефоном усі питання щодо відпочинку їхніх дітей.

Програма єОздоровлення надає унікальну можливість для малозабезпечених сімей забезпечити своїм дітям якісний відпочинок без фінансового навантаження. Розширена географія закладів та збільшення суми виплат робить цю ініціативу ще більш доступною та привабливою. Батьки можуть обирати серед багатьох закладів, що беруть участь у програмі, забезпечуючи своїм дітям безпечний та комфортний відпочинок.

Зверніть увагу! Що існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо.

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