Грошова допомога для пенсіонерів від ООН продовжує діяти у червні 2024 року. Хто може отримати виплати.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.

Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

Кому надається допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій) ;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Виплата грошей припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Грошова допомога для пенсіонерів від ООН: хто може отримати виплати

В яких областях виплачують допомогу

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Способи виплати грошової допомоги

Виплата допомоги проводиться:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта”, – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ “Укрпошта”.

Ще новини України: Грошова допомога від Право на захист у 4 областях: хто і як може отримати