Грошова допомога для пенсіонерів від ООН продовжує діяти у червні 2024 року. Хто може отримати виплати.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.
Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.
Кому надається допомога
Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій) ;
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Виплата грошей припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Грошова допомога для пенсіонерів від ООН: хто може отримати виплати
В яких областях виплачують допомогу
Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської областей.
Способи виплати грошової допомоги
Виплата допомоги проводиться:
- для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;
- для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта”, – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ “Укрпошта”.
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