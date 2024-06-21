Виплати пенсіонерам на прифронтових територіях продовжили: відома дата

Додаткові виплати пенсіонерам на прифронтових територіях продовжили. Про це повідомляє 21 червня Пенсійний фонд України.
Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до кінця 2024 року, – йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, передають Новини України – НСН
Виплати пенсіонерам на прифронтових територіях – подробиці
Нагадуємо, програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.
Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.
Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”.
В переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, території активних або можливих бойових дій визначені в таких областях:
- Дніпропетровській,
- Донецькій,
- Запорізькій,
- Луганській,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Харківській,
- Херсонській,
- Чернігівській.
Способи виплати допомоги
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
- для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;
- для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта“, – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ «Укрпошта».
Увага! Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.
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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.
“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.
- Грошові виплати;
- Продуктові набори;
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