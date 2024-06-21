Виплати пенсіонерам на прифронтових територіях продовжили: відома дата

Додаткові виплати пенсіонерам на прифронтових територіях продовжили. Про це повідомляє 21 червня Пенсійний фонд України .

Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до кінця 2024 року, – йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, передають Новини України – НСН

Виплати пенсіонерам на прифронтових територіях – подробиці

Нагадуємо, програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.

Пенсіонери, які відповідають умовам програми, отримуватимуть виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН в сумі, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують.

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством);

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309);

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”.

Увага! Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженому наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309, території активних або можливих бойових дій визначені в таких областях:

Дніпропетровській,

Донецькій,

Запорізькій,

Луганській,

Миколаївській,

Сумській,

Харківській,

Херсонській,

Чернігівській.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;

для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ “Укрпошта“, – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ «Укрпошта».

Увага! Перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних Пенсійного фонду України. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до Пенсійного фонду України.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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