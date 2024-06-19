ВПО не отримали виплату від держави – чому це відбувається і як діяти переселенцям

Переселенці скаржаться у соцмережах на те, що їм ще не прийшли виплати ВПО від держави. Ця тенденція відбувається по всій Україні. Люди занепокоєні ситуацією. Що робити, якщо ВПО не отримали виплату, читайте у матеріалі “ Новини України – НСН “.

У Мінреінтеграції наголошують, що якщо ви чекаєте від держави допомогу понад місяць – говоріть про це.

Звертатись можна не лише до органів соцзахисту чи ЦНАПу, а й безпосередньо до Мінреінтеграції на телефони гарячої лінії з кризових питань 15-48, або гарячої лінії Офісу уповноваженого з питань ВПО +38 (066) 813-62-39.

«Якщо ВПО не отримують вчасно виплати, звертайтесь до нас, до мене. В Мінреінтеграції цілодобово приймає дзвінки гаряча лінія з кризових питань 15-48. Або пишіть в месенджери на наші пабліки – як зручніше. Ми реагуємо на будь-який формат звернень. В Уряді працює ціла група: Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінреінтеграції , яка й вирішує такі проблеми. Дуже багатьом вже змогли вирішити питання. Отже, будь-ласка, звертайтеся – допоможемо! Виплати від держави будуть нараховані та дійдуть до отримувачів», – наголошує Ірина Верещук.

ВПО не отримали виплату від держави

Виплати дійсно можуть затримуватися з технічних причин, але усі ВПО, які мають право на державну допомогу, їх обовʼязково отримають.

Якщо гроші вже мали надійти на картку, та їх досі немає, ви можете зателефонувати:

Мінреінтеграції (номер гарячої лінії 15-48);

до офісу уповноваженого з питань ВПО (+38 (066) 813-62-39);

звернутися у свій ЦНАП та управління соцзахисту.

Крім того, ви можете надіслати повідомлення у месенджери офіційних сторінок Мінреінтеграції та повідомити про затримки виплат.

Після особистого звернення ваші дані перевірять і надішлють кошти.

Чому виплати затримується?

У Мінсоцполітики зазначають, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми . Тобто всі українці, які мають право на отримання виплат, їх 100% отримають. Просто через технічні проблеми можуть відбуватися певні затримки.

– Якщо виникають затримки, та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше, – зазначають у Мінсоцполітики

Продовження виплат для ВПО за заявою

22 березня 2024 уряд розширив попередній перелік категорій переселенців, яким продовжать виплату держдопомоги на проживання:

Виплати ще на 6 місяців зможуть отримати ті родини, у яких діти до 14 років не мають змоги відвідувати садочки та школи або ж навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не можуть працювати.

Допомогу отримуватимуть родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій; родини з дітьми до 14 років, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але не мають можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається у форматі онлайн.

Допомогу продовжать родинам, де один із членів сім’ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною.

Допомогу продовжать малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам з 30 тижня вагітності.

Люди з тяжкими захворюваннями, проте без встановленої інвалідності.

Діти в родинах патронатного вихователя; патронатні вихователі; діти, які тимчасово проживають із родичами, знайомими, в прийомній сім’ї, дитбудинку сімейного типу.

Крім того, виплати продовжать особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі; особам з інвалідністю III групи; сім’ям пенсіонерів.

Продовжать отримувати допомогу на наступні 6 місяців особи, старші за 55 років.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що 3 червня стартує реєстрація на грошову допомогу у шести областях від Естонської ради у справах біженців