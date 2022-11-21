Чи потрібно українцям виїжджати за кордон через проблеми з електроенергією, сказали в Офісі президента, передає NNS.

Виїжджати з країни українцям не потрібно. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко

«Я хотів би заспокоїти — виїжджати з країни точно нікуди не треба. Не буде у нас, сподіваємось, загального блекауту по всій країні», — наголосив він.

Тимошенко зазначив, що можливі більш тривалі відключення світла, але ДСНС та енергетики вже мають досвід, щоби «протягом доби, двох, трьох налагоджувати енергетику».

«Ми у своїй країні. Виїжджати нікуди не треба. Все полагодимо і все стабілізуємо», — запевнив Тимошенко.

Українцям не потрібно виїжджати за кордон – відео

Нагадаємо, раніше гендиректор компанії ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю західному виданню сказав, що виїзд певної частини українців за кордон дозволив би економити електроенергію і тоді з’явилася б гарантія, що, зокрема, військові госпіталі будуть зі світлом. Він закликав українців подумати про можливість виїзду за кордон.

Коли дана інформація викликала у суспільстві великий резонанс, на офіційному сайті ДТЕК з’явилося спростування. Українців запевнили, що необхідності виїжджати за кордон немає.

В ДТЕК кажуть, що не закликали українців виїжджати за кордон