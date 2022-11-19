В ДТЕК кажуть, що не закликали українців виїжджати за кордон

В ДТЕК кажуть, що не закликали українців виїзджати за кордон. На офіційному сайті компанії спростували опубліковану інформацію британським BBC, повідомляє NNS.

В ДТЕК підкреслюють, що у вищезазначеному інтерв’ю, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко чітко сказав:

«У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати».

Зараз ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно.

В ДТЕК не закликали українців виїжджати за кордон

Українська енергосистема вже витримала 4 хвилі над руйнівних терористичних ударів по інфраструктурі. Кожен з яких мав на меті повний блекаут.

«ЗСУ, енергетики та кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями й складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень», пишуть на сайті ДТЕК.

Раніше багато ЗМІ поширили повідомлення про те, що гендиректор ДТЕК в інтерв’ю BBC заявив, що українцям варто подумати про виїзд з країни на деякий час заради енергоощадження.

Відповідну заяву гендиректора ДТЕК BBC давало в текстовій версії інтерв’ю.

У матеріалі були цитати:

“Якщо вони (українці, – ред.) зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи” “Якщо споживати менше, то госпіталі, де є поранені бійці, матимуть гарантоване електропостачання. Цим можна пояснити, що споживаючи менше або виїжджаючи, вони також роблять свій внесок”

Петиція щодо графіків відключення електроенергії – відповідь ДТЕК