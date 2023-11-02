Ворог обстріляв 5 областей України за ніч: є жертви і руйнування

Ворог обстріляв 5 областей України за ніч 2 листопада. Про це повідомляє очільник МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Зокрема, ворог продовжує люто обстрілювати Херсонщину. Цієї ночі одна людина загинула, ще одна – отримала поранення.

Ворог обстріляв 5 областей України за ніч: де фіксували атаки

Херсонська область

Упродовж ночі ворог з артилерії обстріляв Первомайське, Станіслав, Широку Балку та Берислав. Пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

У селі Молодіжне Херсонського району внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.

Під час удару по селу Станіслав одна людина загинула.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін назвав цю ніч у Станіславі пекельною. У селі було більше 40 прильотів. Через ворожий вогонь загинула літня жінка. Також пошкоджено будівлі ліцею та місцевої амбулаторії, приватні будинки.

Дніпропетровська область

Близько 2 ночі у селі Старі Кодаки внаслідок падіння уламків збитої ракети пошкоджено 3 приватні будинки та знищено 2 господарчі споруди.

З артилерії ворог обстріляв населені пункти у Криворізькому районі. Минулося без жертв.

Донецька область

Ввечері російські військові завдали удару по Костянтинівці. Пошкоджено 3 приватні будинки та автомобілі.

Вже вдосвіта під обстріл потрапило місто Торецьк.

Миколаївська область

О 4 ранку ворог обстріляв місто Очаків. Пошкоджено 3 будинки.

Сумська область

Російські військові з артилерії вдарили по прикордонним населеним пунктам – місту Середина-Буда та селу Шалимівка.

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