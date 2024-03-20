Волонтерить будуть всі діти – нова освітня програма

Нова освітня програма передбачає нововведення яке викладатимуть у додаткові години навчання. Програма є частиною ініціативи яка покликана мотивувати школярів займатися волонтерською діяльністю.

Так, на 45-хвилинних уроках досвідчені активісти та вчителі поділяться інструментами, що допоможуть школярам долучитися до волонтерського руху.

Ініціаторами проєкту виступили ГО “Українська волонтерська служба” та ГО “Рух Олександра Педана JuniorS” за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Міністерства освіти і науки та Міністерства молоді та спорту.

“Кожен із нас сьогодні намагається робити все, аби бути корисним. Для дітей, особливо підлітків, дуже важливо в умовах повномасштабного вторгнення також знайти сферу, де вони б могли проявити себе, відчути власну силу та причетність. І волонтерство – один із таких інструментів. Крім цього, завдяки волонтерству можна будувати нові знайомства та навіть запобігати появі тривожності, що є дуже актуальним для українців сьогодні”, – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

“Щодня тисячі українців докладають свої зусилля на допомогу іншим. Лікарі, юристи, айтівці, кухарі, вчителі, а також школярі. Вони бачать проблеми у своєму населеному пункті та середовищі, об’єднуючись, непомітними кроками творять зміни: організовують толоки та благодійні літературники, доглядають за тваринами у притулках, плетуть сітки і знаходять ще безліч способів бути корисними. Через волонтерство школярі реалізують себе та знаходять друзів, відкривають для себе нові можливості та захоплення. Наша важлива ціль – прочинити для них світ добрих справ і розвіяти стереотипи, що можуть виникнути на шляху”, – прокоментувала проєкт засновниця та керівниця Української волонтерської служби Анна Бондаренко.

Як зазначається, «Шкільні уроки волонтерства» проводитимуть освітяни, запрошені зірки, відомі громадські активісти, волонтери і навіть учні загальноосвітніх закладів. Для того, щоб взяти участь у проєкті, достатньо залишити заявку на сайті. Організатори нададуть усі необхідні матеріали: посібник для вчителя, план уроку, презентацію та роздаткові матеріали для вправ. Школи також можуть запросити до себе одного з професійних тренерів від УВС.

Також очікується оновлення освітньої програми “Захист України”, в рамках якої школярі отримають необхідні знання щодо того, як діяти у воєнний час.

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