В Україні з’явиться нова професія. На базі закладів професійно-технічної освіти з вересня поточного року розпочнуть підготовку фахівців за новим державним стандартом «Кухар закладу освіти»

Про це повідомила генеральна директорка директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки Ірина Шумік, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

За її словами, реформа шкільного харчування здійснюється досить системно.

В Україні з’явиться нова професія – підготовку фахівців почнуть вже з вересня

«Міністерство освіти спільно з Офісом реформ працює над впровадженням нового стандарту «Кухар закладу освіти». Це буде абсолютно нова професія, і ми впевнені, що з вересня розпочнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти», – зазначила представниця Міносвіти.

Вона також зазначила, що наразі вже затверджена програма підвищення кваліфікації, яка покриває всі необхідні навички на новому обладнанні та з новими рецептурниками. Зараз триває робота над відповідними матеріалами та поширенням кращих практик.

Раніше повідомлялось, що учнів профтехів навчатимуть керувати цивільними дронами. Визначені профтехи уже отримали майже три десятки безпілотників.

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