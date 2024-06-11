Влада хоче підвищити податок на секонд-хенд: українці в шоці

Підвищити податок! – Данило Гетьманцев, голова Податкового комітету Верховної Ради України, в ефірі телеканалу “Київ 24” виступив із гучною заявою, звинувативши магазини, які торгують вживаним одягом у систематичному ухиленні від сплати податків.

За словами Гетьманцева, проблема полягає у різних схемах, пов’язаних з імпортом одягу. Перша полягає в тому, що магазини секонд-хенду ввозять товар за заниженою вартістю навіть у порівнянні з тим, що очікується для вживаних речей. Друга ж має на увазі, що підприємці “з особливим цинізмом” завозять наддорогі товари під виглядом секонд-хенду.

“Це схеми, які практикувалися протягом десятків років”, – наголосив Гетьманцев.

Він також заявив, що різниця між ціною на конкретну річ при ввезенні та вже на полиці магазину може досягати десятикратного розміру.

Проте представники самих магазинів заперечують ці звинувачення. Журналісти “Інформатор” звернувся до кількох київських магазинів уживаних речей для коментарів.

У магазині “Баул” повідомили, що поки що зберігатимуть попередній рівень цін. Про будь-яке зростання, на їхню думку, говорити ще зарано.

Галина, товарознавець одного з магазинів мережі Humana, також спростувала можливість продажу “неврахованих” речей.

“У нас кожен товар оцінюється індивідуально, “на вагу” нічого не продається. І такого, щоб ми підвищували ціни чи планували – ні”, – наголосила вона.

Ця ситуація викликає занепокоєння серед споживачів, особливо тих, хто залежить від доступних цін на одяг у секонд-хендах. Чи призведуть заяви Гетьманцева до реальних змін у ціновій політиці магазинів покаже лише час.

Раніше Новини України – НСН про 10 книжок, які рекомендує прочитати Віталій Портников