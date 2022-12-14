Ворог втратив 740 солдат за добу, тільки на Запоріжжі 100 поранених – війна в Україні 14 грудня

Повномасштабна війна в Україні 14 грудня триває вже двісті дев’яносто четверту добу. Про ситуацію на фронті НСН розповість, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

В той же час противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 – по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині, а також Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка і Берестове на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Піщане Луганської області та Новосадове Терни – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження, зокрема, біля Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріли з танків та артилерії в районах майже двадцяти населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Пречистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка і Ольгівське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад двадцять населених пунктів. Зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове Херсонської області та місто Херсон.

У звʼязку зі значною кількістю поранених загарбників, так званим “указом” окупаційної влади, під потреби військових передаються лікарня №15 у населеному пункті Ювілейне Луганської області та лікарня №3 в місті Луганськ.

Успіхи ЗСУ

В ніч з 12 на 13 грудня, в районі населеного пункту Новоайдар Луганської області, знищено понад 15 військовослужбовців збройних сил російської федерації. В Запорізькій області втрати ворога складають до 100 поранених окупантів, знищено склад боєприпасів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження особового складу противника.

Війна в Україні 14 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 96000 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2970 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 5937 (+7) од,

артилерійських систем – 1931 (+0) од,

РСЗВ – 404 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4562 (+13) од,

спеціальна техніка ‒ 171 (+1).

Дані уточнюються.

Джерело: Генштаб ЗСУ