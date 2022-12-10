ЗСУ нищать окупантів, а «дружній вогонь» допомагає – війна в Україні 10 грудня, ситуація на фронті

Повномасштабна війна в Україні 10 грудня триває вже двісті дев’яносту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ. Окупанти гинуть не тільки внаслідок успішних дій українських захисників, а й від «дружнього вогню».

Загальна ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка на Запоріжжі.

Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі.

Успіхи ЗСУ

Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого “дружнього вогню”. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами.

Взагалі, можна відмітити, що у окупантів між собою цікаві взаємини. Так, на цьому відео, оприлюдненому Генштабом, один загарбник дає «ляща» іншому прямо в окопі під час бою. Ну, а що? Бий своїх, аби чужі боялися…))

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

Війна в Україні 10 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 93760 (+370) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2940 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5917 (+5) од,

артилерійських систем – 1927 (+1) од,

РСЗВ – 397 (+2) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4535 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 167 (+3).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.