Резерви ЗСУ відправлено під Куп’янськ – Генштаб

Резерви ЗСУ відправлено під Куп’янськ. Про це повідомляють військові, передає НСН.

Українське командування направило резерви на Куп’янський та Лиманський напрямок. Це зробили для того, щоб просування російських військ тут було неможливим. Про таке заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини» у вівторок, 15 серпня.

Було віддано безпосередні чіткі накази на побудову ешелонованої оборони. Посилено наші вогневі позиції, надано певні методичні рекомендації, перекинуто резерви. Тому це дозволило унеможливити рух ворога!, – запевнив Череватий

За його словами, зазначені напрямки були на постійному контролі командування, і керівництво ЗСУ відвідало ключові бригади, які безпосередньо забезпечували оборону.

Зазначимо, те, що російська армія вела наступ на Куп’янському напрямку, підтвердили в американському Інституті вивчення війни. У звіті ISW спираються, зокрема, на кадри з геолокацією, де видно, що ворог просунувся в районі Орлянки і Миколаївки на схід від Куп’янська.

Основна ціль армії РФ – це захоплення решти Луганської області та просунутися на захід у східну частину Харківської та північ Донецької областей.

ISW посилається також на речника Західного угруповання російських військ Сергія Зибінського, який заявив, що підрозділи 6-ї загальновійськової армії (Західний військовий округ) взяли під контроль кілька українських позицій і спостережних пунктів поблизу Вільшаної (15 км на північний схід від Куп’янська).

Стверджується, що російські війська захопили позиції та зайняли лінію від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) до Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), де тривають позиційні бої.

ISW передає, що російські сили провели наступальні операції поблизу Петропавлівки, Синьківки та Кислівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська збільшують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж міжнародного кордону між Харківською та Бєлгородською областями, можливо, для того, щоб зірвати подальші проукраїнські прикордонні рейди.

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