Названо причину, через яку Україна не може відновити енергосистему після руйнівних ударів російської армії, передає НСН.

Україна не може відновлювати електромережі через брак радянського обладнання. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв’ю Financial Times.

Особливо не вистачає трансформаторів на 750 кВ, кожен з яких важить до 200 тонн.

Хоча деякі з них були отримані з колишніх комуністичних країн, як от, наприклад, Литва, більшість зруйнованих трансформаторів необхідно відновлювати.

Більшість мереж України використовують стару радянську систему. Вони працюють при вищій напрузі, ніж у ЄС, що несумісно з більшою частиною західного обладнання, — йдеться у статті.

Брак радянських трансформаторів заважає Україні відновити енергосистему

За перші вісім місяців війни Україна не так сильно постраждала, оскільки ми мали великий запас трансформаторів. Але зараз вони конче потрібні — сказав Кудрицький.

Також він додав, що атаки на українську енергосистему планувалися російськими військовими спільно з енергетиками.

Атаки плануються і здійснюються не лише російськими військовими, але й російськими енергетиками, — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, з жовтня Україна пережила вже 10 масштабних ракетних атак на енергосистему, що призвело до тотальних відключень світла. Спеціалісти кажуть, що у кращому випадку (якщо не буде нових ударів) відновити енергосистему вдасться лише через два місяці. Весь цей час будуть діяти графіки відключень електроенергії.

В «Укренерго» повідомили, коли скасують аварійні відключення світла