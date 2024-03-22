Чи будуть відключення світла по всій країні після найбільшого удару по енергетиці

22 березня росія завдала масштабного удару по енергетиці України, який в Укренерго назвали найсильнішим за весь час. Чи будуть відключення світла по всій країні після атаки?

Відповідь на це питання дав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає НСН.

Унаслідок масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях, водночас потреби запроваджувати відключення світла по всій країні немає.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі

Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Загалом ситуація в енергетиці контрольована, потреби у відключеннях по всій країні немає, – наголосив він

За його словами, рятувальники та енергетики вже працюють, щоб оперативно повернути світло.

Також внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура.

Є поранені й загиблі. Глибокі співчуття, – додав голова уряду

Зазначимо, що станом на зараз відомо про відсутність електроенергії у Харкові. А також про запровадження аварійних відключень у Дніпропетровській області

Внаслідок сьогоднішньої атаки рф без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині: під землею 1000+ людей, загрози життю немає, – повідомляють у Міненерго

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