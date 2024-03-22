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Відключення світла: кіберполіція застерігає від шахраїв

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Відключення світла

ДТЕК повідомляє про екстренні відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.

Кіберполіція радить отримувати інформацію про відключення та відновлення електропостачання лише з офіційних джерел, зокрема, з офіційного сайту ДТЕК – https://dtek.com/.

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Нагадуємо, що минулого року кіберполіція викрила групу зловмисників, які під час блекаутів створювати фейкові телеграм-боти енергетичної компанії

Використовуючи їх, зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до телеграм-акаунтів.
Скомпрометовані облікові записи фігуранти використовували у шахрайських схемах.

Нагадуємо, що Знімати показники лічильників будуть по-новому – ДТЕК

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