Відключення світла: кіберполіція застерігає від шахраїв

ДТЕК повідомляє про екстренні відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях внаслідок атаки ворога на енергетичну інфраструктуру.

Кіберполіція радить отримувати інформацію про відключення та відновлення електропостачання лише з офіційних джерел, зокрема, з офіційного сайту ДТЕК – https://dtek.com/.

Нагадуємо, що минулого року кіберполіція викрила групу зловмисників, які під час блекаутів створювати фейкові телеграм-боти енергетичної компанії

Використовуючи їх, зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до телеграм-акаунтів.

Скомпрометовані облікові записи фігуранти використовували у шахрайських схемах.

Нагадуємо, що Знімати показники лічильників будуть по-новому – ДТЕК