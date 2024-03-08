Знімати показники лічильників будуть по-новому – ДТЕК

ДТЕК Київські електромережі запровадили новий спосіб, як знімати показники лічильників. Нововведення покликане запобігти передачі хибних даних та сум у комунальних платіжках. Про це повідомила пресслужба компанії, передає НСН.

Знімати показники лічильників будуть по-новому

У ДТЕК зауважили, що контролери будуть фотографувати прилади обліку споживання електрики. Такий підхід покликаний прискорити процес фіксації, а також гарантує точність нарахувань у платіжках.

Відбуватиметься це за таким алгоритмом:

контролери будуть вносити дані до програми на смартфоні чи планшеті;

робитимуть фото лічильника;

завантажуватимуть фото, щоб за потреби ДТЕК міг звірити достовірність даних.

Передавати показники лічильників електрики необхідно за два дні до завершення поточного місяця, а також упродовж перших трьох днів наступного місяця.

Також залишаться такі способи передачі показників лічильників:

в особистому кабінеті на сайті за допомогою ДТЕК;

через кол-центр оператора системи розрахунку (ОСР);

через повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger;

через компанію Yasno, де необхідно зазначити особистий рахунок і записати дані;

через застосунок Приват24.

Перевірки лічильників та штрафи

Минулого року в Україні відновили процедуру обов’язкової повірки лічильників. Тих громадян, які відмовляться її здійснювати або ж спотворюватимуть показники чи пошкодять прилад, чекає штраф.

Розміри штрафів сягатимуть в середньому 150 тис. гривень на одне домогосподарство, проте є випадки, коли людей штрафували і на 300 тис. гривень.

За самовільний демонтаж або втручання — від 50 до 200 неоподатковуваних доходів громадян.

За недопуск фахівців на перевірку — від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян.

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