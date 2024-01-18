Які у вас потреби? Ветеранів та військових запрошують пройти онлайн-опитування

Ветеранів та військовослужбовців запрошують пройти онлайн-опитування, передає НСН, посилаючись на Мінреінтеграції.

Розпочалось онлайн-опитування для ветеранів та військовослужбовців. Про це повідомили на сайті Українського ветеранського фонду.

Метою опитування є аналіз їхніх актуальних потреб та бачення можливостей для кар’єрного і професійного зростання.

Для такого аналізу важливими є відповіді на запитання:

які варіанти професійного розвитку вони б хотіли обрати у цивільному житті;

з якими викликами та перешкодами можуть при цьому зіткнутися;

наскільки ефективні, на їхню думку, державні інституції, які мають сприяти професійному та кар’єрному розвитку ветеранів у цивільному житті, та що потрібно поліпшити у роботі таких інституцій.

Опитування анонімне. Долучитися до нього можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали: Чи довіряють українці військовому керівництву країни та як ставляться до можливої відставки Залужного – опитування