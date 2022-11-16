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Україна
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Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі

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Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі

Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі. Відповідний законопроєкт підтримали 302 народних депутати. Повідомляє NNS.

Цей закон визначає поняття «мобінг», а також встановлює адміністративну відповідальність за нього.

Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі

Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі

Ухвалений законопроект передбачає внесення змін до трудового законодавства у частині врегулювання питання протидії «мобінгу».

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Джерело – Укрінформ

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