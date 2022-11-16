Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі. Відповідний законопроєкт підтримали 302 народних депутати. Повідомляє NNS.
Цей закон визначає поняття «мобінг», а також встановлює адміністративну відповідальність за нього.
Верховна Рада України дозволила карати за знущання на роботі
Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.
Ухвалений законопроект передбачає внесення змін до трудового законодавства у частині врегулювання питання протидії «мобінгу».
Джерело – Укрінформ
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