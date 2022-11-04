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Україна
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Верховна Рада заборонила росіянам керувати фінансовими установами України

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Верховна Рада заборонила росіянам керувати фінансовими установами України

Верховна Рада заборонила росіянам керувати фінансовими установами України. Відповідний законопроєкт підтримали 316 депутатів.

Цей документ забороняє громадянам рф керувати банками, платіжними організаціями, бухгалтерськими компаніями тощо. Про це NNS дізнався з повідомлення Ярослава Железняка.

Згідно з ухваленим закону, суб’єктами первинного фінансового моніторингу можуть бути:

  • банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінустанови;
  • платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
  • професійні учасники організованих товарних ринків;
  • професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
  • оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
  • філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
  • спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріуси;
  • постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
  • інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Верховна Рада заборонила росіянам керувати фінансовими установами України

Верховна Рада заборонила росіянам керувати українськими фінансовими установами

Також ухвалений законопроект передбачає:

  1. Недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу громадян рф;
  2. Розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею;
  3. Встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

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