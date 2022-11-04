Верховна Рада заборонила росіянам керувати фінансовими установами України. Відповідний законопроєкт підтримали 316 депутатів.
Цей документ забороняє громадянам рф керувати банками, платіжними організаціями, бухгалтерськими компаніями тощо. Про це NNS дізнався з повідомлення Ярослава Железняка.
Згідно з ухваленим закону, суб’єктами первинного фінансового моніторингу можуть бути:
- банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінустанови;
- платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;
- професійні учасники організованих товарних ринків;
- професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
- оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;
- філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;
- спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріуси;
- постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;
- інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.
Верховна Рада заборонила росіянам керувати українськими фінансовими установами
Також ухвалений законопроект передбачає:
- Недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу громадян рф;
- Розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею;
- Встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.
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