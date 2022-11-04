Верховна Рада заборонила росіянам керувати фінансовими установами України. Відповідний законопроєкт підтримали 316 депутатів.

Цей документ забороняє громадянам рф керувати банками, платіжними організаціями, бухгалтерськими компаніями тощо. Про це NNS дізнався з повідомлення Ярослава Железняка.

Згідно з ухваленим закону, суб’єктами первинного фінансового моніторингу можуть бути:

банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінустанови;

платіжні організації, учасники чи члени платіжних систем;

професійні учасники організованих товарних ринків;

професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;

оператори поштового зв’язку, інші установи, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу) та здійснення валютних операцій;

філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України;

спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зокрема нотаріуси;

постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів;

інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Верховна Рада заборонила росіянам керувати українськими фінансовими установами

Також ухвалений законопроект передбачає:

Недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу громадян рф; Розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею; Встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Верховна Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок: подробиці