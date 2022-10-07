Верховна Рада прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок: подробиці

7 жовтня Верховна Рада України прийняла закон про добровільний військовий облік для жінок. Повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає NNS.

Відповідний законопроект підтримали 297 народних депутатів.

“Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, крім зазначених у абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням”, повідомив нардеп.

Проте для жінок, які працюють у медичній галузі військовий облік залишився обов’язковим.

“Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язани, додав Ярослав Железняк .

В Україні військовий облік жінок може стати обов’язковим тільки для однієї професії