В “Укргідроенерго” відповіли, чи витримає Київська ГЕС ракетний удар. Роз’яснення з’явилося на офіційному сайті компанії сьогодні, 19 вересня, і стало відповіддю на масове поширення у мережі інформації, яка викликає панічні настрої серед населення, передає NNS.

У компанії прокоментували небезпеку підриву греблі Київської ГЕС та розповіли про можливі наслідки для столиці.

Там зазначили, що проект гідротехнічних споруд розроблявся у 60-х роках минулого століття з урахуванням актуальних загроз. Але на сьогоднішній день гідротехнічні споруди Київської ГЕС перебувають у належному стані, прорив греблі малоймовірний, а можливі пошкодження внаслідок ракетного ураження не спричинять катастрофічних наслідків.

У компанії пояснюють, що, відповідно до чинного законодавства України гідроелектростанції Укргідроенерго класифікуються як особливо важливі об’єкти електроенергетики, у зв’язку з чим приділяється особлива увага щодо їх безпеки.

Гідротехнічні споруди Київської ГЕС оснащені контрольно-вимірювальною апаратурою в обсязі, передбаченому проєктом, склад та кількість контрольованих показників відповідає чинним нормативним документам. ГТС оснащені Автоматизованою системою контролю безпеки гідротехнічних споруд, яка забезпечує цілодобовий безперервний контроль основних показників стану споруд. Постійний експлуатаційний контроль та функціонування Автоматизованої системи контролю безпеки споруд забезпечує своєчасне виявлення будь-яких передумов зміни стану споруд та запобігання виникненню аварійного стану.

З точки зору надійності, гідротехнічні споруди Київської ГЕС, як і інших станцій компанії, не викликають жодного сумніву, що підтверджується відповідними висновками Міжвідомчої комісії, яка кожні п’ять років виконує їх обстеження.

Враховуючи стратегічне значення Київської ГЕС для Об’єднаної енергосистеми країни, її охорона здійснюється відомчою воєнізованою охороною у взаємодії зі спеціалізованими підрозділами інших відомств. На сьогодні особовий склад всіх підрозділів несе службу згідно з прийнятими розрахунками і планами.

Щодо можливих сценаріїв ракетного обстрілу російськими військами греблі Київського гідровузла, критичної загрози для населення не прогнозується. Оскільки сама станція та гребля спроєктовані і побудовані у 60-х рр. з урахуванням тогочасних загроз, зі значним запасом міцності та стійкості, зруйнувати чи суттєво пошкодити масивні гідротехнічні споруди ураженням ракетою не так просто. У випадку ж пошкодження металевих затворів греблі, може відбуватися поступовий неконтрольований витік води з Київського водосховища, внаслідок чого відбудеться короткочасне підтоплення деяких територій в нижньому б’єфі гідровузла. Зони підтоплення будуть незначними і відомі службам ДСНС та місцевим органам влади, тому місцеві мешканці будуть повідомлені завчасно.

То ж Укргідроенерго розглядає поширення необґрунтованих оцінок про катастрофічні наслідки можливого прориву греблі Київської ГЕС як сумнівну, недоречну, а часом і шкідливу діяльність, спрямовану на нагнітання паніки, відвернення уваги суспільства від актуальних проблем та спробу здобуття авторитету в медіа через поширення нефахових, псевдоекспертних оцінок, – підкреслюють у компанії.

Нагадаємо, після гучних провалів на фронті росія взялася погрожувати ударами по критичній інфраструктурі України, і вже завдала декілька таких ракетних ударів у Харкові, Кривому Розі тощо. Проте, українським службам вдається оперативно ліквідовувати наслідки, аби мінімізувати шкоду для населення від терористичних дій країни-агресорки.

Також нагадаємо, що росія регулярно обстрілює Запорізьку АЕС, а сьогодні завдала ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. Ракета вибухнула на відстані у 300 метрів від ядерного реактора.

Відповідь на ракетний удар Росії по Києву не змусить на себе довго чекати — Арестович