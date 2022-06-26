Відповідь на ракетний удар Росії по Києву не змусить на себе довго чекати – Арестович

В Україні пообіцяли, що відповідь на ракетний удар Росії по Києву, що відбулася в неділю, 26 червня, не змусить на себе довго чекати

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в Facebook.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Кремлівські дурні думають, що ми зламаємося. А ми відповімо. Тільки не по мирним, як ви. За командними пунктами”, – пообіцяв він.

Як відомо, сьогодні рано вранці в Києві під час повітряної тривоги прогриміло чотири потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі і дитячому саду.

Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у найближчі дні

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