Ворог вдарив ракетами по Києву: рятувальники дістають людей з-під завалів (фото, відео)

Російські окупанти зранку 26 червня потужно вдарили ракетами по Києву, у результаті чого сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

Фото та відео наслідків обстрілів рф опублікували у ДСНС, передає NNS.

«26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці», йдеться у повідомленні.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, було встановлено, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку на загальній площі близько 300 кв.м., пошкоджено будівельні конструкції з 1-го по 7-ий поверхи та часткове зруйновано – 7, 8 та 9 поверхи.

В ході рятувальної операції, вдалося дістати з під завалів дівчинку, приблизно 7-ми років, її передали медичним працівникам.

Повідомляється, що рятувальники витягли з-під завалів жінку, вона виявилася громадянкою рф.

Як пише Денис Казанський, Катерина Волкова, громадянка рф, яку дістали з-під завалів, у тяжкому стані. Її чоловік загинув. Поранена дівчинка – її дочка.

Наразі роботи по рятуванню людей із під завалів тривають.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару зростає. У поліції вже повідомили, що ворожа атака травмувала щонайменше 5 людей.

Антон Геращенко зауважив, що на місці вибухів рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Про це він розповів під час ефіру каналу “Київ”.

Ця цифра не є остаточною, адже під завалами все ще перебувають мешканці будинку.