Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у найближчі дні

Російські окупанти продовжують гатити по українських містах. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців найближчим часом ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Арестович порекомендував громадянам обов’язково йти в укриття під час повітряної тривоги у період до 24 червня. Зокрема, тим, хто живе у Києві, у тому числі на Печерську. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Радник голови Офісу президента розповів, що у Кремлі анонсували удари по «центрах ухвалення рішень» через знищення нафтових веж у Чорному морі. Це буцімто розв’язало окупантам руки.

«Це просто гарна фраза. Особливо кмітливі люди запитали: «А раніше що? Були зв’язані руки? В Бучі, чи коли по 100 ракет за добу запускали по Україні на початку війни?», – додав Арестович.

За його словами, у майбутньому буде видно, чи насправді окупанти обстрілюватимуть Київ. Тому Арестович закликав обов’язково спускатися в укриття.

«Ось у ці чотири доби точно не потрібно нехтувати (сигналами повітряної тривоги – ред.). Ховайтеся, далі від гріха. Різне може бути», – додав радник.

Арестович зауважив, що війна – це двосторонній процес. Тобто окупаційні війська стріляють по українських позиціях, а ЗСУ – по їхніх.

«Потрібно розуміти, що небезпека існує цілком реальна, тож потрібно бути обережними в усіх містах. Невідомо, куди полетить, але Київ у тому числі», – зазначив радник

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