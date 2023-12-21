В Україні легалізували медичний канабіс – ВР ухвалила закон

В Україні легалізували медичний канабіс – Верховна Рада ухвалила відповідний закон сьогодні, 21 грудня, передає НСН.

Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. «За» проголосували 248 народних депутатів. Закон набере чинності за півроку після опублікування.

В Україні легалізували медичний канабіс: що дозволяє новий закон

Законопроєкт регулює обіг канабісу в медичній, промисловій та науковій діяльності, – пише «Слово і діло».

Препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати лише за електронним рецептом. У пояснювальній записці законопроєкту з посиланням на дослідження вчених йдеться, що канабіс доцільно застосовувати при:

неврологічних захворюваннях, таких як розсіяний склероз, епілепсія;

захворюваннях травного тракту та побічних ефектах, пов’язаних з лікуванням ВІЛ/СНІД;

наркотичній залежності та проблемах психічного характеру (за попередніми доказами, ефективне використання канабісу як замісної терапії для опіоїдів, стимуляторів та алкоголю, а також для подолання тривоги, ПТСР та порушення сну);

хронічному болю невропатичного походження;

паліативній допомозі (наприклад, для полегшення комплексу симптомів онкохворих).

При цьому розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжуватиме вважатися злочином і розслідуватиметься поліцією відповідно до законодавства.

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