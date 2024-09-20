«Укрзалізниця» запустила в 16 швидкісних поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+» мережу Wi-Fi. Одному користувачу на час подорожі безоплатно надаватимуть 1 Гб трафіку, а швидкість інтернету становитиме до 10 Мб/с.

Про це повідомили в «Укрзалізниці», передають «Новини України – НСН».

Загалом Wi-Fi обладнали 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди «Тарпан» та 2 поїзди з вагонами МПЛТ.

У поїздах «Інтерсіті» з’явився Wi-Fi – яка швидкість та скільки трафіку надаватимуть безоплатно

Голова «Укрзалізниці» Євген Лященко зазначив, що під’єднання швидкісних поїздів до Wi-Fi було для компанії одним із пріоритетних завдань, щоб пасажири під час поїздок могли працювати, навчатися та спілкуватися з рідними й коханими.

Отримати доступ до Wi-Fi можуть усі пасажири. Достатньо увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою WiFi test. Після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

В «Укрзалізниці» зазначили, що на час тестування нової послуги доступ до Wi-Fi лишатиметься повністю безоплатним.

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