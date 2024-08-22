У швидкісних поїздах та на двох вокзалах України з’явилося важливе нововедення. А саме – оповіщення жестовою мовою.

Про це повідомляють в Укрзалізниці, передають «Новини України – НСН».

Це важливий крок для забезпечення доступу до інформації для людей з порушеннями слуху. Переклад на українську жестову мову здійснювали професійні перекладачі ГО Громадський рух «Соціальна єдність», – йдеться у дописі УЗ

З повідомлень можна дізнатись про початок повітряної тривоги, розташування вбиралень, дитячих зон, допоміжні сервіси на вокзалах і в поїздах та іншу важливу інформацію.

У швидкісних поїздах та на двох вокзалах України важливе нововведення

Зазначається, що ці зміни є частиною глобальної стратегії безбарʼєрності Укрзалізниці, яка спрямована на створення безпечного та доступного середовища для кожного пасажира. За 2 роки вже реалізовано понад 100 проєктів, що включають модернізацію вокзалів, оновлення рухомого складу, запровадження нових послуг для людей з інвалідністю та можливість онлайн-замовлення інклюзивних вагонів.

Завдяки співпраці з ГО «Соціальна єдність» працівники інфозон на вокзалах Києва, Львова, Вінниці, Дніпра, Одеси, Харкова, Ужгорода, Запоріжжя, Івано-Франківська та Чернівців вже користуються планшетами зі спеціалізованим застосунком.

Він забезпечує цілодобовий доступ до перекладачів жестової мови, що гарантує вільну комунікацію для пасажирів з порушеннями слуху.

Застосунок дозволяє працівникам залізниці викликати перекладача жестової мови, щойно виникає така потреба. Спілкування відбувається через відеозв’язок: співробітник говорить, а перекладач одразу транслює це жестовою мовою; коли говорить пасажир з порушенням слуху, перекладач озвучує голосом.

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