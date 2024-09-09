В поїздах Укрзалізниці з’являться нові вагони, які будуть оснащені зовсім по-іншому, ніж решта рухомого складу для пасажирських перевезень. Для кого вони будуть призначені.

Нові вагони призначатимуться для перевезення пасажирів, які користуються інвалідним колісним кріслом.

Про це повідомили у Facebook Укрзалізниці, передають “Новини України – НСН”.

Такі інклюзивні вагони будуть призначені для групових перевезень пасажирів, які користуються колісним кріслом. Тобто, це не буде окремо облаштованим місцем для перевезення одного пасажира, а цілий вагон, призначений для подорожей таких людей.

Зазначають, що такий вагон скрадатиметься із чотирьох окремих купе, в кожному з яких буде обладнано два місця для інвалідів-візочників, а також місця для осіб, які їх супроводжують у подорожі.

В поїздах Укрзалізниці з’являться нові вагони – деталі

Перший такий вагон має з’явитися вже в наступному році.

Як будуть оснащені купе для візочників

У кожному купе встановлять два дивани, які будуть обладнані механізмами для зміни кута нахилу та фіксації тіла. Крім того, у розпорядженні маломобільних пасажирів буде пульт, яким можна регулювати інтенсивність освітлення купе. Їм також буде доступна кнопка для виклику провідника та гучномовного зв’язку.

Крім того, спеціально для таких пасажирів адаптують місця загального користування:

пандус і туалет, який спеціально буде адаптований для інваліда-візочника;

тамбур та решту простору у вагоні пристосують для зручного пересування людини на колісному кріслі.

Для людей, які супроводжуватимуть таких пасажирів, обладнають спальні місця, які нічим не відрізняються від аналогічних місць у звичайних купе.

У такому вагоні також діятиме система кондиціювання повітря та комбінована система опалення, які зазвичай застосовуються у модернізованих вагонах.

У повідомленні Укрзалізниці також зазначають, що перевізник вже має 50 вагонів, в яких обладнані окремі купе для перевезення інвалідів-візочників. Там також для них обладнані спеціальні місця, які роблять подорожі для таких людей більш комфортними. Проте окремих вагонів для таких людей досі ще не було. Така новація Укрзалізницею буде запроваджена вперше.

“Сьогодні презентуємо новий проєкт – унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати. Повністю його обладнаємо на власних потужностях компанії. Перший такий вагон плануємо випустити наступного року”, – йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

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