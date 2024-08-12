В Україні з’являться нові програми для молоді до 25 років. Вони будуть стосуватись освіти, житла та власної справи.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі, передають “Новини України – НСН”.

Житло

За словами президента України, восени в Україні почнуть діяти зміни до програми “єОселя”. Зокрема, для українців віком до 25 років буде передбачене зменшення першого внеску до 10%.

“Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів та правоохоронців і 7% річних для інших категорій”, – заявив президент.

Освіта, житло, власна справа – нові програми для молоді до 25 років з’являться в Україні

Власна справа

Також у вересні з’явиться нова програма грантів – 150 000 гривень на започаткування або розвиток власної справи. Деталі щодо цієї програми буде представлено згодом Кабінетом міністрів.

Освіта

Володимир Зеленський розповів, що невдовзі запрацюють освітні гранти, зокрема – програма підтримки абітурієнтів.

“Поступово уряд буде збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді. Таких програм має бути набагато більше. Будьте з Україною, будьте в Україні, і хай Україна завжди перемагає”, – підсумував Зеленський.

Програма компенсації ставки кредиту коштом держбюджету

У жовтні 2023 року в Україні почала працювати програма “єОселя”.

Кредит за бюджетні кошти можна отримати на пільгових умовах: для військових, вчителів, медиків та науковців ставка – 3% річних, для інших категорій – 7%.

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