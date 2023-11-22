Рада схвалила закон про зберігання репродуктивних клітин військових у кріобанках

Народні депутати України схвалили закон про безкоштовне зберігання репродуктивних клітин військових у кріобанках.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8011 щодо створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк, передає НСН.

Закон підтримали понад 270 нардепів.

Згідно із законопроєктом, на час дії воєнного стану військові мають право на безоплатне здійснення забору, кріоконсервацію та зберігання їхніх репродуктивних клітин на випадок втрати репродуктивної функції під час захисту країни.

Так українські військові зможуть стати біологічними батьками, навіть якщо втратять репродуктивні функції внаслідок поранення, травми або контузії.

Це стосується зокрема і службовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують національну безпеку та оборону, з-поміж:

поліціянтів;

рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій,

начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ;

рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

У разі загибелі людини її репродуктивні клітини утилізують. Якщо військові, які мають право на такі безоплатні медпослуги, вже платили за них, вони отримують право на подальше безоплатне зберігання клітин.

Ще новини України: Що означає новий закон про визнання освіти на окупованих територіях – роз’яснення Мінреінтеграції