В Україні 6 лютого продовжили воєнний стан і мобілізацію. За відповідні законопроєкти проголосували сьогодні депутати Верховної Ради, передає НСН.

Верховна рада підтримала президентські законопроєкти про продовження режиму воєнного стану в Україні та загальної мобілізації ще на 90 днів.

За продовження воєнного стану проголосували 335 народних депутатів, мобілізації – 323.

Тепер воєнний стан та мобілізація діятимуть до 13 травня включно.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що це було вже 10 десяте голосування Ради за воєнний стан.

Далі законопроєкти має підписати президент.

Ще новини України: Коли ухвалять новий закон про мобілізацію і чи дозволить він офіційний відкуп від армії – відповіли у «Слузі Народу»