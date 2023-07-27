Як український FPV-дрон перетворив російський “Солнцепьок” на купу брухту, показали в Мінцифри

У Мінцифри показали, як український FPV-дрон перетворив російський “Солнцепьок” на купу брухту, передає НСН.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив відео, на якому дрон українського виробницта знищує на передовій російський “”Солнцепьок”.

“Український FPV-дрон перетворив російський “Солнцепьок” на купу брухту. Це — результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником Пегас, який придбали в межах Армії дронів за кошти компанії Everstake. “Солнцепьок” — важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють наші території. Постріл здатний знищувати все — від броньованої техніки до об’єктів інфраструктури. Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше. Армія дронів продовжує зростати”, – написав Федоров

Як український FPV-дрон перетворив російський “Солнцепьок” на купу брухту: відео

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