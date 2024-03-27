Українська збірна з футболу на Євро-2024: матч Україна-Ісландія завершився з рахунком 2:1

Українська збірна з футболу вчетверте потрапила на Євро-2024: матч Україна-Ісландія 26 березня завершився з рахунком 2:1. Команду привітав президент Зеленський. Вже відомо, з ким зустрінуться українці на Євро.

У вівторок ввечері, 26 березня, Національна команда України здобула вольову перемогу над збірною Ісландії у фіналі плей-офф кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року.

Вирішальний для збірної України матч завершився з рахунком 2:1.

На 30 хвилині гри гравець суперників Альберт Гудмундссон ошелешив українців, сильно пробивши по воротах Андрія Луніна, який не зумів врятувати свою команду.

Однак у другому таймі матчу збірна України змогла відігратися. Судаков розігнав контратаку, яку вміло завершив Циганков, пробивши майстерним ударом під стійку воріт ісландців – 1:1. А вже на 84 хвилині матчу Михайло Мудрик в один дотик поцілив у нижній кут воріт збірної Ісландії.

Для “синьо-жовтих” це буде четвертий старт у фінальній стадії континентальної першості після виступів на Євро у 2012, 2016 та 2020 роках.

Присвячуємо перемогу ЗСУ: Ребров

Тренер української збірної Сергій Ребров після матчу дав коротку прес-конференцію. Він сказав, що футболісти присвячують свою перемогу воїнам, які боронять нашу свободу”.

Усі заслуговують на цю важливу перемогу. І ЗСУ, і вболівальники, і наша збірна, – додав він

Щодо ходу самого матчу він прокоментував:

Гол Гудмундссона прямо зараз мені не цікавий. Ми розберемо цей епізод. Для мене важливіше, як ми відреагували. У перерві ми дещо виправили. Гравці самі були дуже незадоволені своєю грою. Вони розмовляли на підвищених тонах, можливо, це й допомогло. Усі розуміли ціну цієї перемоги

Перемогти допомогли вболівальники

А от захисник збірної України Олександр Зінченко після перемоги над командою Ісландії у фіналі відбірного плей-офф Євро-2024 заявив, що виграти команді допомогли вболівальники.

Атмосфера після матчу була неймовірною, емоції зашкалювали. Сьогодні ми всі розуміли, що результат стоїть на першому місці. Ми грали не лише за себе та свої родини, але також і за кожного українця. Коли ми отримували відео від наших військових, нам не потрібна була якась подвійна мотивація. Трибуни дуже допомогли. Вони постійно гнали нас уперед, йти забивати м’яч. Саме завдяки їм ми здобули цей результат – це 100 відсотків, – сказав Зінченко

Зеленський привітав збірну

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вихід національної збірної на Євро-2024.

Невдовзі після матчу Володимир Зеленський привітав команду з досягненням.

Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро. За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають. В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде! Дякуємо за перемогу! Слава Україні! — написав президент

З ким Україна зустрінеться на Євро-2024

Як відомо, цьогоріч Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина. Турнір почнеться 14 червня, а завершиться 14 липня.

Підопічні Сергія Реброва як переможці «Шляху B» стикових матчів відбору потрапили до основного турніру в групу Е, де протистоятимуть збірним Бельгії, Словаччини та Румунії.

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