Українська збірна Захисників здобула рекордні 76 медалей на United States Air Force Trials 2024!

Українська національна збірна здобула рекордні 76 медалей на змаганнях United States Air Force Trials 2024. У Лас-Вегасі завершилися міжнародні спортивні змагання серед ветеранів війни та поранених військовослужбовців.

Про високий результат нашої збірної повідомили у мінветеранів, передає НСН.

Українська національна збірна виборола рекордні 76 медалей: 44 золотих, 20 срібних та 12 бронзових. Найбільше нагород наші воїни здобули у змаганнях з плавання та веслування.

Для української команди змагальні дні були дуже насиченими та наповненими підтримкою ветеранів з інших країн, зазначив капітан Національної збірної України Юрій Гапончук.

Змагання у Лас-Вегасі для мене особисто – це щось неймовірне та незабутнє! Кожен з учасників отримав великий досвід та впевненість. Ніхто не очікував, що ми виборемо настільки велику кількість медалей. Від усіх учасників збірної хочу подякувати тренерам, які зробили з нас команду. Спорт – це приклад для тих, хто отримав поранення та не розуміє як бути далі. Також висловлюю вдячність Мінветерананів та всім організаторам, які забезпечили для нас можливість представляти Україну на міжнародній спортивній арені. Дня нас це також був спосіб нагадати світові про Україну та наблизити нашу перемогу, – наголосив Юрій Гапончук

United States Air Force Trials 2024 тривали з 8 по 14 березня, де брали участь 30 українських ветеранів та військовослужбовців із пораненнями на запрошення Військово-повітряних сил США та організаційної підтримки Мінветеранів. Вони змагалися в 11 адаптивних видах спорту: плаванні; велоспорті; баскетболі на візках; волейболі сидячи; регбі на візках; стрільбі з луку; пауерліфтингу; бігу; штовханні ядра/метанні диску; веслуванні; кульовій стрільбі.

Успішний виступ української збірної на United States Air Force Trials 2024: фото

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