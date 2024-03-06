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30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

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30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024, повідомляє Верховна Рада України, передає НСН.

Українські ветерани та військовослужбовці, які отримали важкі поранення, вирушили на престижні ігри United States Air Force Trials 2024 у Лас-Вегас (США). Змагання триватимуть з 4 по 16 березня.

Національну збірну команду представлять 30 спортсменів, які ще у грудні пройшли відбір на Всеукраїнських змаганнях з адаптивних видів спорту.

Основна ціль змагань — залучити ветеранів та військових до занять спортом, популяризувати реабілітацію через спортивні заходи серед ветеранів.

Національна збірна змагатиметься у дев’яти адаптивних видах спорту: стрільба з лука, легка атлетика, велосипедний спорт, паверліфтинг, веслування на тренажерах, волейбол сидячи, плавання, баскетбол на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних.

30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

В Укрзалізниці розповіли, що українська команда вирушила до США 4 березня з Центрального залізничного вокзалу Києва.

30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

Один із членів команди — ветеран-залізничник Дмитро Полов’ян. На змаганнях він буде асистентом тренера з плавання.

30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

Дмитро Полов’ян служив спецпризначенцем-розвідником, отримав важкі поранення, пройшов полон. Нині він вже повернувся до роботи на залізниці та представляє Україну на міжнародних змаганнях.

30 ветеранів і військових вперше представлять Україну на змаганнях United States Air Force Trials 2024

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