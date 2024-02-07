Українські паралімпійці здобули 25 медалей: 4 п’єдестали пошани були повністю українськими!

Українські паралімпійці на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону в італійському Мартелло здобули 25 медалей (9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових), а чотири п’єдестали пошани були повністю українськими! Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України, передає НСН.
За нагороди змагань боролися спортсмени з 21-єї країни.
Збірну України спортсменів з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору представляли 25 спортсменів і вісім спортсменів-лідерів (гайдів).
13 спортсменів збірної України вибороли медалі, 8 із них стали мультимедалістами.
Українські паралімпійці здобули 25 медалей
«Золото» здобули:
- Олександр Казік ( біатлон середня дистанція; біатлон спринт; спринт гонка переслідування);
- Тарас Радь (біатлон спринт; спринт гонка переслідування);
- Людмила Ляшенко (спринт гонка переслідування);
- Павло Баль (спринт класичним стилем);
- Василь Кравчук (біатлон середня дистанція); Олександра Кононова (біатлон спринт).
Усі наші чемпіони та призери кубку світу:
- Казік Олександр – 3 золоті нагороди
- Радь Тарас – 2 золоті та 1 срібна нагороди
- Ляшенко Людмила – 1 золота та 3 срібні нагороди
- Баль Павло – 1 золота та 1 срібна нагороди
- Кравчук Василь – 1 золота та 1 срібна нагороди
- Кононова Олександра – 1 золота та 1 срібна нагороди
- Решетинський Ярослав – 2 срібні нагороди
- Суярко Дмитро – 1 срібна та 1 бронзова нагороди
- Конашук Богдана – 1 бронзова нагорода
- Шевчик Назар – 1 бронзова нагорода
- Середа Дмитро – 1 бронзова нагорода
- Алексик Олександр – 1 бронзова нагорода
- Романюк Сергій – 1 бронзова нагорода
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