Українські паралімпійці здобули 25 медалей: 4 п’єдестали пошани були повністю українськими!

Українські паралімпійці на етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону в італійському Мартелло здобули 25 медалей (9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових), а чотири п’єдестали пошани були повністю українськими! Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України, передає НСН.

За нагороди змагань боролися спортсмени з 21-єї країни.

Збірну України спортсменів з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору представляли 25 спортсменів і вісім спортсменів-лідерів (гайдів).

13 спортсменів збірної України вибороли медалі, 8 із них стали мультимедалістами.

Українські паралімпійці здобули 25 медалей

«Золото» здобули:

Олександр Казік ( біатлон середня дистанція; біатлон спринт; спринт гонка переслідування);

Тарас Радь (біатлон спринт; спринт гонка переслідування);

Людмила Ляшенко (спринт гонка переслідування);

Павло Баль (спринт класичним стилем);

Василь Кравчук (біатлон середня дистанція); Олександра Кононова (біатлон спринт).

Усі наші чемпіони та призери кубку світу:

Казік Олександр – 3 золоті нагороди

Радь Тарас – 2 золоті та 1 срібна нагороди

Ляшенко Людмила – 1 золота та 3 срібні нагороди

Баль Павло – 1 золота та 1 срібна нагороди

Кравчук Василь – 1 золота та 1 срібна нагороди

Кононова Олександра – 1 золота та 1 срібна нагороди

Решетинський Ярослав – 2 срібні нагороди

Суярко Дмитро – 1 срібна та 1 бронзова нагороди

Конашук Богдана – 1 бронзова нагорода

Шевчик Назар – 1 бронзова нагорода

Середа Дмитро – 1 бронзова нагорода

Алексик Олександр – 1 бронзова нагорода

Романюк Сергій – 1 бронзова нагорода

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