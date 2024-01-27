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Чи вливає золота медаль на вступ до інституту – розповів омбудсмен

Журналіст
Чи вливає золота медаль на вступ до інституту – розповів омбудсмен

Чи вливає золота медаль на вступ до інституту, розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов. Повідомляє НСН.

В Україні випускники шкіл за особливі досягнення у навчанні нагороджуються золотими і срібними медалями. Раніше отримані медалі допомагали абітурієнтам при вступі в інститут чи університет.

«Наразі отримання медалі не дає переваг при вступі до закладу вищої освіти, але надає її при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти», пише Сергій Горбачов.

За його словами, у 2023 році держава витратила 1,8 млн грмвень для закупівлі 21,3 тисяч медалей, а у 2022 році – 1,77 млн гривень для закупівлі 20,6 тисяч медалей.

Чи вливає золота медаль на вступ до інституту

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Вимоги для отримання золотих та срібних медалей

В Україні золотою медаллю нагороджують випускників, які за період навчання у 10-12 класах досягли високих успіхів у навчанні. А також за результатами оцінювання й ДПА мають із предметів 10-12 балів.

На цих же умовах медалі отримують учні, що здобувають освіту в закладах професійно-технічної та вищої освіти I-II рівнів акредитації. При цьому срібну медаль отримують учні, чиї бали становлять не нижче 9 не більше ніж з двох предметів навчального плану.

Рішення про нагородження претендентів медаллю ухвалюють на спільному засіданні педагогічної ради та оформлюють наказом керівництва навчального закладу.

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